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تجارة بغداد تدعو الكاظمي للتدخل العاجل وتعليق العمل بإجازات الاستيراد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-20T09:23:16+0000
تجارة بغداد تدعو الكاظمي للتدخل العاجل وتعليق العمل بإجازات الاستيراد

شفق نيوز/ ناشدت غرفة تجارة بغداد يوم الأحد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل بتعليق العمل باجازة استيراد المواد الغذائية والسلع والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية، وذلك بعد الارتفاع الحاصل في الأسواق المحلية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الكاظمي الى "التدخل العاجل بتعليق العمل باجازات استيراد المواد الغذائية والسلع والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية واجراءات الرقابة الصحية والمحاجر البيطرية والزراعية العاملة في المنافذ الحدودية الجمركية كافة من اجل تحقيق اهداف الحكومة ومجلس وزرائها في جلسته ال٧٢ لسنة ٢٠٢٢ وضمان تدفق السلع الغذائية الى الاسواق العراقية بانسيابية عالية خدمةً للصالح العام وتخفيفاً على كاهل الاسر والسعي الى تخفيض الاسعار وديمومة الحفاظ على قوت الشعب ".

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