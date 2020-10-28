تجارة بغداد تحصي فوائد ارتفاع الدولار على اقتصاد العراق

شفق نيوز/ عدّ رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، يوم الاربعاء، ارتفاع سعر الدولار ايجابيا لاقتصاد البلاد، مبينا ان ذلك يسحب النقد من بيوتات الناس.

وقال الحمداني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على اقتصاد البلاد"، مبينا ان "ارتفاع الدولار بحدود 10 الى 20% سيعزز من ميزانية الدولة العراقية من خلال سحب النقد الفائض من بيوتات الناس وسيعزز بذلك الاقتصاد".

وأضاف "لا نبحث عن اقتصاد بعض التجار وانما نبحث عن اقتصاد الوطن فاذا كان هناك سحب مدروس او ارتفاع مدروس لسعر الدولار امام الدينار العراقي فانه ايجابي لاقتصاد البلد".

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي السابق علي العلاق، في كانون الاول 2015 ان 77% من العملة العراقية المتداولة في السوق هي مكتنزة في الدور السكنية، مشيرا الى ان البنك سيضع خطة لجذب هذه الاموال للاستثمار.

واضاف الحمداني ان "ارتفاع سعر الدولار سيعود بالفائدة على المنتج المحلي ايضا حيث ان المنتج المحلي مكلف باعتبار انه لا توجد بنى تحتية حقيقية للمصنع العراقي وحيث ان البضاعة الاجنبية منافسة رغم رداءة نوعيتها فارتفاع الدولار سيؤدي الى رفع البضاعة المستوردة وسيكون المنتج المحلي قادرا على المنافسة لسعر البضاعة الاجنبية".

يذكر أن مصطلح "الاكتناز" يعني إمساك النقود وحبسها عن التداول وقد يكون الاكتناز بدفن النقود أو بحفظها في الصناديق داخل البيوت وعدم إخراجها للتداول في أسواق النقود ورأس المال.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمود الزجراوي قد اكد في حديث لوكالة شفق نيوز وجود محاولات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، بحيث يكون لكل 100 دولار 150 ألف دينار عراقي”، منوها إلى أن “التلاعب بأسعار الصرف سيؤثر بشكل أساسي على المواطن البسيط.

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا تدريجيا لاسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي وسجل سعر الصرف الدولار هذا اليوم في بورصة الكفاح 125200 دينار لكل مائة دولار