تتضمن آلية التوزيع والأسعار ومبلغ الاقساط.. تفاصيل جديدة تخص شقق بسماية

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بعد فتح باب التسجيل على شقق في مجمع بسماية قرب العاصمة بغداد.

وكانت وثيقة قد صدرت أمس الاثنين عن هيئة الاستثمار الوطني أعلنت فيها عن فتح باب التسجيل للمواطنين على شقق بسماية بواقع 3 آلاف شقة سكنية موزعة تخصص 1000 شقة لكل من مصرف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة.

وأشارت الوثيقة إلى أن تسليم الشقق سيكون نهاية عام 2023.

وبهذا الخصوص قال مصدر حكومي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الاستثمار الوطنية اجتمعت مع المصارف الحكومية الثلاث لوضع الية التوزيع وفق التقسيط الشهري المتبع سابقا"، لافتا الى ان "توقف التقديم على الشقق خلال الفترة الماضية جاء لعدم توفر هذه الشقق".

واضاف ان "اسعار الشقق ستكون وفق الآلية السابقة حيث تبلغ سعر الشقة مساحة 100 متر مربع 75 مليون دينار يتم دفع 10% من المبلغ مقدما ويقسط الباقي لمدة 25 سنة وبواقع 335 الف دينار شهريا، والمساحة التي تبلغ 120 متر مربع سيكون سعرها 90 مليون دينار ويتم دفع 10% مقدما وتقسط ايضا لمدة 25 سنة وبواقع 402 الف دينار شهريا، في حين يبلغ سعر مساحة 140 متر مربع 105 مليون دينار ويتم دفع 10% من سعر الشقة ولمدة 25 سنة وبواقع 469 ألف دينار".

واشار المصدر الى انه "سيتم فتح التسجيل على شقق بسماية خلال الفترة المقبلة حال الانتهاء من بناء شقق جديدة واستلامها من الجانب الكوري".

وتقع مدينة بسماية الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي (10) كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد- كوت.

وافتتحت الهيئة في 25 من شهر أيلول عام 2011 باب التسجيل وعبر موقعها الإلكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد ان بينت ان أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين، وجاء ذلك بعدما تعاقدت هيئة الاستثمار مع شركة هانواي الكورية على إنشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني.