تتجاوز 1600 طن .. احتياطيات العراق والدول العربية من المعدن النفيس

شفق نيوز - بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الثلاثاء ، أن العراق و15 دولة عربية يمتلكون أكثر من 1600 طن من احتياطات الذهب العالمي .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الاول/ديسمبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "15 دولة عربية بضمنها العراق يمتلكون 1638 طناً من الذهب من أصل 100 دولة مدرجة لدى المجلس العالمي للذهب".

واضاف ان الدول الستة العربية الأولى وهي: (السعودية ولبنان والجزائر والعراق وليبيا ومصر) يمتلكون الفاً و230 طناً، بينما تمتلك باقي الدول العربية ( الكويت والامارات والاردن وقطر والمغرب وتونس وعمان والبحرين وسوريا ) 408 أطنان".

ووفقا للجدول، فإن "احتياطات العراق من الذهب بلغت 170.9 طنا، وحافظ على ترتيبه الـ 29 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب "

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على تغييرات السوق، ويضم أعضاؤه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.