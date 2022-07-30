تتجاوز المليار و300 مليون دولار.. مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة (للدولار) خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمركي .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و304 ملايين و947 الفاً و145 دولاراً بمعدل يومي بلغ 260 مليوناً و989 الفاً و429 دولاراً، منخفضاً بمقدار 1.03% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 281 مليون و12 الفا و820 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 251 مليوناً و25 الفاً و917 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.