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تتجاوز المليار و300 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-23T05:17:01+0000
تتجاوز المليار و300 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الامريكي خلال الاسبوع الماضي اكثر من مليار و300 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس، (مليار و318 مليونا و586 الفا و076 دولارا) بمعدل يومي (263 مليونا و717 الفا و215 دولارا)، منخفضا بمقدار 0.85% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت فيها المبيعات (271 مليونا و823 الفا و449 دولارا)، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيها المبيعات، (250 مليونا و730 الفا و358 دولارا).

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

 

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