تبلغ 140 تريليون دينار.. السوداني يوجّه المالية بإعداد جداول الموازنة لإقراراها

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإعداد جداول الموازنة تمهيداً لإقراراها.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان".

وأضاف الكاظمي، أن "وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار".

وأوضح أن "جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة".

وتابع عضو اللجنة المالية: "أصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران المقبل".