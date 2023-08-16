تبلغ استيراداته 4 مليارات دولار.. العراق يشرع بفتح قنوات تعاون مالي مع الهند

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، شروعه بفتح قنوات تعاون مالي مع الهند لتسهيل عمليات التحويل الخارجي لتغطية استيرادات العراق التي تبلغ حوالي (4) مليارات دولار.

وذكر بيان للبنك ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين بغداد ودلهي ورغبة الطرفين في فتح حسابات مصرفية في المصارف الهندية المعتمدة لتسهيل عمليات التحويل الخارجي لتغطية استيرادات العراق التي تبلغ حوالي (4) مليارات دولار بما يسهل ويسرع عمليات التحويل للتجار المستوردين العراقيين، فضلاً عن مناقشة تجربة الهند في الدفع الإلكتروني وتوسيع الشمول المالي إلى مستويات متقدمة".

بدوره، ابدى السفير استعداد المؤسسات المعنية في هذا المجال لتقديم الدعم والتدريب لكوادر البنك المركزي العراقي.

من جهته، عبّر محافظ البنك المركزي العراقي عن تهانيه وتبريكاته لمناسبة يوم الاستقلال الـ (77) لجمهورية الهند، مشيداً بتجربتها في رحلتها التنموية المتميزة في القطاعات كافة وتبؤها مكانة اقتصادية متقدمة.