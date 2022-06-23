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تبحث عن عوائد مادية.. شركة تجارة السيارات تعلن "قرب" توريد منظومات طاقة نظيفة للعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-23T15:48:57+0000
تبحث عن عوائد مادية.. شركة تجارة السيارات تعلن "قرب" توريد منظومات طاقة نظيفة للعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن قرب توريد منظومات "الطاقة النظيفة" للمواطنين ودوائر الدولة، وفيما بينت انها وضعت خطة تطويرية لتحقيق عوائد مالية في ظل مبدأ "التمويل الذاتي".

وقالت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "ستقوم باستيراد وتوزيع منظومات الطاقة النظيفة قريباً والتي تدخل العراق لأول مرة حيث يتم تسويقها إلى المواطنين ودوائر الدولة، وذلك خلال اجتماع لمدير عام الشركة هاشم محمد حاتم لهيئة المديرين بالشركة وبحضور إدارات الأقسام لدراسة طبيعة عمل الشركة والسبل التي تؤدي إلى تطويرها".

ونقل البيان عن حاتم قوله إن "الشركة ستكون السباقة والحصرية في توريد وتسويق ونصب هذه المنظومات في العراق فضلا عن تدريب وتطوير ملاكاتها بهذا الخصوص".

واضاف حاتم انه "جرى خلال الاجتماع كذلك وضع خطة تطويرية لرفع واقع الشركة العملي نحو الأفضل باستخدام أمثل الطرق وتحقيق عوائد مالية تساعد الشركة على الاستمرار لا سيما وأنها تعمل وفق مبدأ التمويل الذاتي"، مشيرا الى "وجود فرص وآفاق كثيرة لتطوير العمل المستقبلي للشركة".

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