تباين في أسعار الذهب ببغداد وأربيل تزامناً مع تراجع الدولار

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، في حين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أربيل، بالتزامن مع تراجع أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 883 ألف دينار، وسعر الشراء 879 ألفاً، محافِظة على ذات المستويات المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقر أيضاً عند 853 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 849 ألفاً.

وفي محال الصاغة (التجزئة) بالعاصمة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 885 ألفاً و895 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 855 ألفاً و865 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسواق صعوداً في الأسعار، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 961 ألف دينار، وعيار 21 سجل 918 ألفاً، في حين بيع عيار 18 بـ 787 ألف دينار للمثقال.

ويأتي هذا التباين السعري محلياً متأثراً بالانخفاض النسبي الذي شهدته أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد وإقليم كوردستان اليوم، حيث تراجعت معدلات الصرف إلى مستويات الـ 154 ألف دينار لكل 100 دولار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ إذ تعتمد آلية التسعير المحلية على معادلة ترتبط بسعر الأونصة عالمياً و معدلات صرف الدولار في الأسواق المحلية.