تباين أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع استئناف الدوام الرسمي

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، تبايناً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، بالتزامن مع انتهاء عطلة العيد واستئناف التداولات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد بلغت 154,500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ150,000 دينار سجلتها قبيل إغلاق العطلة.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت أسعار البيع عند 155,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسواق تداولات متقاربة؛ حيث بلغ سعر البيع 154,300 دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 154,200 دينار مقابل كل 100 دولار.