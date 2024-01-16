تباين أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية وقضايا البحر الأحمر

شفق نيوز/ تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ وزنت الأسواق المخاوف الاقتصادية الواسعة النطاق في ضوء قضايا العرض والطلب المرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تحويل المزيد من الناقلات.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو نحو 0.06 بالمئة، إلى 78.20 دولارا للبرميل. وكان العقد قد استقر في وقت سابق منخفضا 14 سنتا يوم الاثنين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 72.48 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وتراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى في شهر، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء، حيث أدت تصريحات متشددة من محافظي البنوك المركزية إلى تقليص التوقعات لخفض أسعار الفائدة، قبل خطاب التوقعات الاقتصادية الذي يلقيه كريستوفر والر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الساعة 16:00اليوم بتوقيت جرينتش.

وانخفض إنتاج النفط في ولاية داكوتا الشمالية بالفعل بمقدار 400 ألف إلى 425 ألف برميل يوميًا بسبب البرد الشديد والقضايا التشغيلية.

وفي الشرق الأوسط، قال مسؤول من الجماعة المتحالفة مع إيران يوم الاثنين إن حركة الحوثي اليمنية ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن. اليمن.

وانطلق المزيد من ناقلات النفط بعيدًا عن جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين بسبب الاضطرابات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي استجابة للصراع المتزايد في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب.