تباين أسعار النفط وانخفاض الخام الأمريكي بعد إلغاء رحلات الجوية

شفق نيوز/ تباينت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود خام برنت بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً أو 0.84 بالمئة إلى 73.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفع خام برنت 20 سنتاً أو 0.24 بالمئة إلى 76.32 دولاراً للبرميل بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.

وقفز كلا العقدين بنسبة 3٪ إلى 4٪ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن البديل Omicron لـCOVID-19 قد يتسبب في مستوى أكثر اعتدالًا من المرض.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، تقطعت السبل بآلاف الركاب الذين يسافرون خلال عيد الميلاد بعد أن ألغت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها بسبب نقص الموظفين المرتبط بـ COVID. .

وفي أوروبا، لامست أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية الأسبوع الماضي على خلفية شح الإمدادات، ودعم أسعار خام برنت.

وبالنظر إلى المستقبل ، يركز مستثمرو النفط على اجتماع أوبك + القادم في 4 يناير/ كانون الثاني.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك +، لتقرير ما إذا كانت ستمضي قدما في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير/ شباط.