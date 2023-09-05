تباين أسعار النفط مع انحسار إجراءات الصين لإنعاش اقتصادها

شفق نيوز/ تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تلاشي الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها، وهو ما جاء في مواجهة أثر التوقعات بتمديد خفض الإمدادات من جانب عضوين رئيسيين في أوبك+ وهما السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر خمسة سنتات، إلى 88.95 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 39 سنتا إلى 85.84 دولاراً بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة العربية السعودية تخفيضات النفط الطوعية حتى أكتوبر تشرين الاول، وأعلنت موسكو بالفعل أنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب.

وعلى الجانب السلبي، أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر مع استمرار ضعف الطلب في ملاحقة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بشكل فعال.

وتأخذ الأسواق في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.