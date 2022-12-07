تباين أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

شفق نيوز/ تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها هذا العام بسبب عدم اليقين الاقتصادي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة ضغطا على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.16 بالمئة الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش إلى 79.46 دولاراً للبرميل في الجلسة الأخيرة، وانخفض المؤشر إلى أقل من 80 دولارًا للمرة الثانية في عام 2022.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 74.24 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت مؤشرات وول ستريت أيضًا يوم أمس الثلاثاء، بسبب حالة عدم اليقين بشأن اتجاه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمزيد من الحديث عن ركود يلوح في الأفق.

وأثار تقرير الوظائف الأمريكية القوي الأسبوع الماضي الشكوك حول مدى قرب بنك الاحتياطي الفيدرالي من تخفيف السياسة النقدية.