تباين أسعار النفط عالمياً مع توقع مزيد من المكاسب

شفق نيوز/ تباينت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وكانت متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي المرتقب بشدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 73.16 دولارًا للبرميل الساعة 0619 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات ، أو 0.1٪ ، عند 69.95 دولارًا للبرميل.

وقفز كلا عقدي النفط القياسيين بنسبة 2٪ يوم الخميس ، مما يضع خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع بنسبة 1.8٪ هذا الأسبوع ، بينما يتجه خام برنت نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6٪.

جاءت الزيادة هذا الأسبوع أيضًا وسط انخفاض الدولار الأمريكي ، مما يجعل النفط أرخص في العملات الأخرى ، وتداعيات إعصار إيدا.

قالت مصادر لرويترز إن نحو 1.7 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط ما زالت مغلقة في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ، حيث أدت الأضرار التي لحقت بمطارات الطائرات العمودية ومستودعات الوقود إلى إبطاء عودة الطواقم إلى المنصات البحرية. اقرأ أكثر

لتعويض تأثير العرض ، تم كبح الطلب على النفط حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي الممتد إلى إبطاء إعادة فتح المصافي التي تم إغلاقها في لويزيانا.

ومن المرجح أن يكون الطلب في بؤرة التركيز بعد أن التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم معًا أوبك + ، هذا الأسبوع بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة وسط ارتفاع كبير. قال محللون إن حالات COVID-19.