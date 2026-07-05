تباين أسعار الذهب وسط استمرار تراجع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما اتجهت نحو انخفاض طفيف في أربيل، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 918 ألف دينار، وسعر الشراء عند 914 ألفاً، مقارنة بأسعار يوم أمس السبت التي سجلت 883 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 888 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 884 ألفاً.

وفي محال الصاغة والاسواق المفرد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 ألفاً و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فقد سجلت الأسواق تراجعاً طفيفاً؛ إذ بلغ سعر بيع المثقال لعيار 22 نحو 958 ألف دينار، وعيار 21 نحو 915 ألفاً، في حين سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 785 ألف دينار.

ويعود هذا التباين السعري المحلي إلى تأثيرات الحركة العالمية للأونصة، بالتزامن مع الانخفاض النسبي الذي تشهده بورصات الصرف المحلية؛ حيث تراجعت معدلات الدولار في بغداد والإقليم إلى مستويات 153 ألف دينار لكل 100 دولار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً و معدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.