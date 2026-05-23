تباين أسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، تذبذباً بالأسواق المحلية في بغداد، وأربيل مع استقرار سعر الصرف الدولار في التداولات الصباحية لبداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 970 الف دينار، وسعر الشراء 966 الفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 940 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 970 و 980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 و 950 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.018 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 972 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 833 ألف دينار.

ويأتي هذا التباين في أسعار المعدن الأصفر مع استقرار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أول أمس الخميس، وكذلك استقرت في أربيل أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في التاريخ بالأسواق المحلية العراقية، علماً أن تسعير الذهب لدى الصاغة يعتمد على عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار محلياً.