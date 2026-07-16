تباين أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الخميس، انخفاضاً بشكل طفيف في الأسواق المحلية ببغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان وسط تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مع بدء التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 862 ألف دينار، وسعر الشراء 858 ألفاً، فيما سجلت أمس الأربعاء 864 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 832 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 828 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 ألفاً و870 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 830 ألفاً و 840 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارا ، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 915 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 873 ألفاً، و عيار 18 سعر بيع 749 ألف دينار .

وجاء هذا التباين في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع تراجع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 153,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153,300 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.