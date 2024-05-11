تباين أسعار الذهب في بغداد وكوردستان مع بداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 482 الف دينار، وسعر الشراء 478 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 452 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 448ٔ الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار و495 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و465 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 540 الف دينار ، وعيار 21 بيع 475 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 الاف دينار