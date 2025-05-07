تباين أسعار الذهب في بغداد واربيل مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء ( 7 أيار/مايو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 680 الف دينار، وسعر الشراء 676 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 650 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف دينار 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 792 ألف دينار، وعيار 22 بيع 726 ألف دينار، وعيار 21 بيع 693 ألف دينار وعيار 18 بيع 594 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 144000 دينارا مقابل 100 دولار.