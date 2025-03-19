تباين أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 626 الف دينار، وسعر الشراء 622 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 596 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 592 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 625 الف دينار و 635 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ الذهب عيار 24 بيع 715 الف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.