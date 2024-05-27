تباين أسعار الذهب بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 488 الف دينار، وسعر الشراء 484 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 458 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 454 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار 490 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 460 الفاً و470 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 22 بيع 500 الف دينار،وعيار 21 بيع 480 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 الف دينار.