تباين أسعار الذهب بين بغداد وأربيل وسط تراجع طفيف للدولار

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأحد، تبايناً في تداولاتها بأسواق العاصمة بغداد وإقليم كوردستان، تزامناً مع التراجع الطفيف الذي تسجله أسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت استقراراً صباح اليوم، حيث بلغ سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 917 ألف دينار، وسعر الشراء 913 ألفاً، وهي ذات الأسعار المسجلة أمس السبت، في حين سجل مثقال الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 887 ألف دينار، وشراء بـ 883 ألفاً.

وفي محال الصاغة (المفرد) بالعاصمة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 890 و900 ألف دينار.

أما في أسواق أربيل، فقد سجلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع لعيار 22 معدل 965 ألف دينار، وعيار 21 بـ 922 ألفاً، فيما سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 790 ألف دينار.

ويأتي هذا التباين المحلي بالتزامن مع الانخفاض الطفيف لأسعار صرف الدولار في بورصات وصيرفات بغداد وأربيل.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، علماً أن التسعير المحلي يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر الصرف في الأسواق المحلية.