تباين أسعار الذهب بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 491 الف دينار، وسعر الشراء 487 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 461 الف دينار، وبلغ سعر الشراء457 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 الف دينار و 505 ألاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و475 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 570 الف دينار ، وعيار 21 بيع 500 الف دينار ، وعيار 18 بيع 430 الف دينار.