تباين أسعار الذهب بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 627 الف دينار، وسعر الشراء 623 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 598 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 593 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار و 635 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 716 الف دينار، وعيار 21 بيع 627 الف دينار وعيار 18 بيع 537 الف دينار.