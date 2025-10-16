تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان،اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 141450 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141350 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.