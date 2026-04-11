تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح تداولات بداية الأسبوع

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، تذبذباً مقابل الدينار العراقي، ففي حين استقرت بأسواق العاصمة بغداد سجلت انخفاضاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع انطلاق التداولات في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 152,900 عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سعر الشراء بلغ 152500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152850 ديناراً.