تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع اغلاق البورصة بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع توقف التداولات الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 153,350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,150 ديناراً.