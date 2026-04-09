تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل بإغلاق تداولات نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تبايناً ملحوظاً، اليوم الخميس، بين الارتفاع في أسواق العاصمة بغداد والاستقرار في أربيل، تزامناً مع إغلاق البورصة وبدء عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد، أغلقت عند 153,250 ديناراً لكل 100 دولار، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً عن مستويات الصباح التي بلغت 152,900 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية بالعاصمة، ارتفع سعر البيع ليصل إلى 153,750 ديناراً، فيما استقر سعر الشراء عند 152,750 ديناراً.

أما في أربيل، فقد حافظت العملة الأمريكية على استقرارها؛ إذ بلغ سعر البيع 153,250 ديناراً، بينما سجل سعر الشراء 153,100 دينار لكل 100 دولار.