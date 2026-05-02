تباين أسعار الدولار.. تراجع في بغداد وثبات بأسواق أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق بغداد انخفاضاً، فيما استقرت في أربيل مع انطلاق افتتاح بورصة بداية الأسبوع اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153,900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,500 دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، فقد بلغ سعر البيع 153,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,600 دينار.