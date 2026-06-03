تباين أسعار الدولار بين بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- اربيل/ بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153850 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.