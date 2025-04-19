تباين أسعار الدولار بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم السبت انخفاضاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، في حين سجلت الأسعار ارتفاعاً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر 146,900 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 147,050 ديناراً مقابل 100 دولار يوم الخميس الماضي.

كما أشار مراسلنا إلى استقرار أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.

وفي المقابل، شهدت أربيل ارتفاعاً في سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 147,050 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146,950 ديناراً مقابل 100 دولار.