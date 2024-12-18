تباين أسعار الدولار بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151150 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس الثلاثاء 150950 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا، حيث سجل سعر البيع 150400 دينار مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار .