تباين بأسعار الدولار بين بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 157,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 156,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 157,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 156,450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156,400 دينار مقابل 100 دولار.