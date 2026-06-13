تباين الدولار.. أسعار الصرف تستقر ببغداد وتنخفض في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، استقراراً في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات المسائية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتسجلا 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت في افتتاح التعاملات الصباحية.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154,250 ديناراً.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الصرف انخفاضاً مع الإغلاق، إذ بلغ سعر البيع 154,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار.