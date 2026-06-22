تباطؤ حاد في الملاحة بمضيق هرمز.. وناقلات نفط عراقية بين السفن العابرة

شفق نيوز- متابعة

شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤاً حاداً، يوم الاثنين، عقب إعلان إيران إعادة إغلاق الممر المائي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن أن ناقلات نفط عراقية كانت من بين السفن التي غادرت المضيق قبل تشديد القيود الجديدة.

ووفقاً لبيانات شركة "كيبلر"، عبرت خمس سفن فقط المضيق منذ يوم أمس الأحد، مقارنة بـ26 سفينة في اليوم السابق، من بينها ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل نحو مليوني برميل لكل منها من النفط الخام السعودي وزيت الوقود.

وأوضحت البيانات أن من بين السفن التي غادرت المضيق يوم السبت ثلاث ناقلات نفط عملاقة محملة بالنفط الخام من العراق والإمارات والكويت، إلى جانب ثلاث ناقلات أخرى تحمل منتجات نفطية مختلفة، فيما دخلت 13 سفينة إلى المضيق في اليوم نفسه، بينها ناقلتان عملاقتان.

وكانت إيران قد رفعت الحصار الفعلي عن المضيق الأسبوع الماضي بعد اتفاقها مع الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، قبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، إعادة إغلاق الممر المائي رداً على الضربات الإسرائيلية في لبنان، في حين أكد الجيش الأميركي استمرار عمل السفن التجارية.