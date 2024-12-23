تباطؤ التضخم في أمريكا يرفع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم مما أنعش الآمال في مزيد من تخفيف السياسات العام المقبل بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.20 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل أسواق آي جي "الأصول الخطرة، بما في ذلك عقود الأسهم الأميركية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا"، مضيفا أن بيانات التضخم الأكثر برودة ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من تخفيف السياسة النقدية.

وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا ، الذي ينقل النفط الروسي والكازاخستاني إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية.

واستؤنفت عمليات الشحن يوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية.

وكان التوقف، لخط الأنابيب الذي ينقل 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام