تايلاند تتجه نحو أفريقيا بعد تراجع صادرات الأرز إلى العراق

شفق نيوز- بانكوك

تتجه تايلاند نحو البحث عن أسواق بديلة في أفريقيا، بعد تراجع صادراتها من الأرز إلى العراق، نتيجة تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، وما رافقه من ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين.

وقالت وكالة "بانكوك بوست"، التايلاندية، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق يمثل أحد أبرز مستوردي الأرز التايلاندي، إذ استورد وحده أكثر من مليون طن من أصل 7.9 مليون طن صدّرتها تايلاند خلال عام 2025، ما يمثل نحو 17% من إجمالي صادراتها.

وأضافت أن هذه الإمدادات شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما دفع بانكوك إلى تكثيف جهودها لفتح قنوات تصدير جديدة في القارة الأفريقية لتعويض الخسائر.

وفي وقت تحذر فيه الجهات المختصة من احتمال فقدان جزء كبير من الحصة السوقية في الشرق الأوسط، وخاصة العراق، إذا استمر إغلاق الممرات الحيوية، فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال استمرار الأزمة، فإن تايلاند قد لا تتمكن من بلوغ هدفها بتصدير أكثر من 7 ملايين طن من الأرز خلال عام 2026.