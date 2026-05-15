"تانكر تراكرز": إيران خفضت إنتاج النفط واستخدمت ناقلات إضافية لتفادي امتلاء الخزانات

أفاد موقع "تانكر تراكرز"، يوم الجمعة، بأن جزيرة خرج الإيرانية لم تصل بعد إلى الحد الأقصى من طاقتها التخزينية، فيما لجأت طهران إلى استخدام ناقلات نفط قريبة عند امتلاء بعض مساحات التخزين.

وذكر الموقع، أن "الإيرانيين استعانوا بأقرب ناقلات النفط المتاحة عند امتلاء مساحات التخزين في جزيرة خرج".

وأضاف أن "إنتاج النفط الإيراني انخفض ليتناسب مع تراجع حمولات الناقلات"، مشيراً إلى أنه "لا يزال هناك عدد كبير من الناقلات القابلة للتحميل".

توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بداية الأسبوع الماضي، أن تلجأ إيران إلى إغلاق منشآتها النفطية خلال الأسبوع المقبل (الحالي)، في ظل امتلاء مستودعات التخزين نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وقال بيسنت، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن"، مشيراً إلى أن "أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء الصراع".