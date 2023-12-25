بإيردات تجاوزت 8 مليارات دولار.. النفط العراقية تعلن إحصائية صادراتها للشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة التسويق (سومـو).

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 102 مليون و 975 الفا و 782 برميلا (مائة واثنان مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الفا وسبعمائة واثنان وثمانون برميلا)، بإيرادات بلغت 8 مليارات و481 مليون و 558 الف دولار (ثمانية مليارات واربعمائة وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسون الف دولار).

واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليون و764 الفا و620 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة مليون واحد و38 الفا و779 برميلا، فيما كانت الصادرات الى الاردن 172 الفا و 383 برميلا، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 82.365 دولاراً.

وبينت أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .