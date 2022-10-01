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العراق يحقق قرابة 9 مليارات دولار من بيع النفط في شهر أيلول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-01T12:33:38+0000
العراق يحقق قرابة 9 مليارات دولار من بيع النفط في شهر أيلول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم السبت، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي.

ووفقا للإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا، و (765) الفا، و(153) برميلاً ، بإيرادات بلغت (8.773) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الفا و (421) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 169) الفا و( 180 ) برميلا.

وان معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(292) الف برميل في اليوم.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.83 ) دولاراً .

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