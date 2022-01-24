بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار.. النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات كانون الأول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و(579) الفا و(927) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(391 ) مليونا و (749) الف دولار .

واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (98) مليونا و(570) الف و (290) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(700) الف و(95) برميلا.

وأضافت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (72,768) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.