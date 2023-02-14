بإيرادات تجاوزت 5 مليارات دولار.. إقليم كوردستان يعلن احصائية إنتاج وتصدير النفط خلال النصف الثاني من 2022

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، احصائية كاملة بإنتاج وتصدير النفط وإيراداته المالية خلال النصف الثاني من عام 2022.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في إطار عملية التدقيق المستقلة لقطاع النفط والغاز، وكجزء من المبادرة الخاصة بالشفافية ضمن برنامج عمل مجلس الوزراء، تنشر حكومة إقليم كوردستان تقرير الربع الثالث والرابع لعام 2022، والمتعلق بالبيانات والمعلومات الجديدة عن التصدير والاستهلاك والنفقات والإيرادات النفطية من (1 تموز 2022 لغاية 30 أيلول 2022)، وهو ما أكدته شركة ديلويت العالمية بعد التدقيق.

ووفقاً للإحصائية فأن اجمالي الانتاج للربع الثالث من عام 2022، بلغ 38,730,175 برميلاً فيما كانت كمية التصدير 35,977,571 برميلاً.

واشار البيان الى ان "النسبة المخصصة للمصافي بلغت 2,319,088 برميلاً، والمبيعات الداخلية 433,516 برميلاً".

وأوضح ان "إيرادات النفط الداخلية بلغت 19,976,044 دولاراً فيما كان سعر برميل النفط 45.845 دولاراً".

وتابع البيان، ان "إيرادات النفط المصدر إلى الخارج كانت 3,096,914,127 دولاراً وفق سعر 83.367 دولاراً".

ولفت الى ان "‏إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 3,116,890,171 دولاراً، فيما كانت نفقات النفط 1,513,801,875 دولاراً والإيرادات المتبقية للحكومة (رواتب) 1,603,088,296 دولاراً".

ونشرت الحكومة إحصائية لعملية تصدير و بيع نفط إقليم كوردستان خلال الربع الرابع في عام 2022.

ووفقاً للإحصائية فأن اجمالي الانتاج كان 40,175,186 برميلاً وكمية التصدير 35,876,096 برميلاً".

وأشارت الاحصائية الى ان "النسبة المخصصة للمصافي كانت 3,914,536 برميلاً والمبيعات الداخلية 384,554 برميلاً، فيما كانت إيرادات النفطية الداخلية 23,569,580 دولاراً وفق سعر 61.291 دولاراً".

ووفقاً للإحصائية فان إيرادات النفط المُصَدر إلى الخارج كانت 2,429,153,973 دولاراً بسعر 69.472 دولاراً".

وبلغ‏ إجمالي الإيرادات النفطية 2,452,723,553 دولاراً ونفقات النفط 1,261,934,269 دولاراً، أما الإيرادات المتبقية للحكومة (رواتب) فكانت 1,190,789,284 دولاراً".

وبهذا يكون اجمالي الواردات النفطية خلال الربع الثالث والرابع من سنة 2022 هو 5,569,613,724 دولاراً.