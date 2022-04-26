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بإيرادات تجاوزت (10) مليارات دولار.. النفط تعلن عن إحصائية الصادرات النفطية لشهر آذار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-26T09:44:45+0000
بإيرادات تجاوزت (10) مليارات دولار.. النفط تعلن عن إحصائية الصادرات النفطية لشهر آذار

شفق نيوز / أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، وفيما بينت أنها حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، أكدت انها صدرت أكثر من 99 مليون برميل من الحقول النفطية في الوسط والجنوب ومحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق، انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليوناً و(579) ألفا و(612) برميلا، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913 ) مليوناً و (197) الف دولار".

وأضافت الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(130) ألفا و (677) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(448) ألفا و(935) برميلاً"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولار".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار" ، مبينة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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