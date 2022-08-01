بإيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن حصيلة صادرات تموز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، تحقيق إيرادات بقيمة تجاوزت 10.6 مليارات دولار، كإحصائية أولية للكميات المصدرة من الخام خلال شهر تموز الماضي.

وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون (385) ألفاً و(49) برميلاً، بإيرادات بلغت (10.608) مليارات دولار" .

وأضافت الإحصائية، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(965) ألفاً و(94) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و(344) ألفاً و(536) برميلاً".

وأوضحت أن "معدل الكميات اليومية بلغ (3) ملايين و(303) آلاف برميل في اليوم"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (103.60) دولار".