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بألف دينار للتر.. النفط العراقية تباشر ببيع البنزين "السوبر" المستورد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-01T05:32:22+0000
بألف دينار للتر.. النفط العراقية تباشر ببيع البنزين "السوبر" المستورد

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن  طرح وقود البنزين "السوبر" عالي النقاوة في محطات التعبئة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، إن شركته (التابعة الى وزارة النفط العراقية)،  "طرحت، اليوم، منتج ثالث من البنزين المستورد (سوبر عالي النقاوة)،  لتجهيز مركبات المواطنين"، موضحاً أن "هذا المنتج من البنزين مستورد بالعملة الصعبة".

ولفت إلى أن "سعر اللتر الواحد  هو "1000 دينار، مع توفر الدعم الحكومي   بقيمة 400 دينار، باحتساب  سعر استيراده 1.400 دينار"، مبينا أن "السعر خاضع للمراجعة الدورية بحسب تطورات ومتغيرات أسعار السوق العالمية،

وأوضح أنه "تم تخصيص عدد من  المحطات لتجهيز المركبات بالبنزين السوبر، حيث تم تحديد محطتين في بغداد، قابلة للزيادة، واحدة في جانب  الرصافة وهي محطة موسى بن نصير، والأخرى في الكرخ وهي محطة الرسالة الحكومية في منطقة المنصور، أما في  المحافظات فقد تم تخصيص  محطة واحدة قابلة للزيادة".

وتقوم المحطات في بغداد والمحافظات سابقا بتجهيز المركبات بالبنزين المحسن بسعر 450 دينار للتر، والبنزين الممتاز بسعر "650 دينار "للتر .

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