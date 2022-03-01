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بأكثر من 8 مليارات.. وزارة النفط تعلن صادرات النفط لشهر شباط الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-01T10:29:01+0000
بأكثر من 8 مليارات.. وزارة النفط تعلن صادرات النفط لشهر شباط الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط  الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت (92) مليونا (790) ألفا و(173) برميلاً، بإيرادات بلغت (8,54) مليار دولار".

وأضافت الإحصائية؛ ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(314) الفا و (828) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(475) ألفا و( 345 ) برميلا".

واشارت الى ان "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(314) ألف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (92,083 ) دولار".

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