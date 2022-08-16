بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً.. العراق المستورد الاول من إيران

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "طهران تايمز" الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة طرأت في قيمة صادرات إيران "غير النفطية" الى الدول المجاورة خلال العام الحالي، مشيرة الى أن العراق الذي يحتل الصدارة في تلقي هذه الصادرات وبقيمة 8.9 مليارات دولار سنويا، يأتي أيضا بين أكثر الدول المصدرة إلى أسواقها.

وأوضحت الصحيفة الإيرانية، في تقرير نشر باللغة الإنجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن قيمة صادرات ايران غير النفطية الى الدول المجاورة ازدادت بنسبة 22% خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة الإيرانية الحالية (21 آذار/ مارس - 22 تموز / يوليو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم إدارة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي قوله، إن ايران صدرت ما حجمه 20.711 مليون طن من المنتجات غير النفطية بقيمة 8.871 مليارات دولار الى جيرانها خلال الشهور الاربعة المذكورة.

ووضع المسؤول الإيراني التجارة غير النفطية خلال أربعة أشهر مع دول الجوار عند 27.35 مليون طن بقيمة 16.871 مليار دولار، مشيرا الى ان حجم التجارة تظهر ارتفاعا بنسبة 18% على أساس سنوي.

وفي المقابل، أشار المسؤول الايراني الى ان ايران استوردت 6.323 ملايين طن من السلع غير النفطية وقيمتها 8.14 مليارات دولار من جيرانها خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام، أي بمعدل نمو 13 % على أساس سنوي.

ولفت إلى أن حجم الصادرات غير النفطية السنوية للدول المجاورة، بلغ 75.445 مليون طن بقيمة 26.29 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 29% في القيمة و 12% في الأوزان.

وبحسب التقرير الايراني، فان وجهات التصدير الرئيسية للسلع الايرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليار دولار، ثم تركيا 6.1 مليار دولار، ثم الإمارات 4.9 مليار دولار، وهي دول تتبعها افغانستان وباكستان وعمان وروسيا واذربيجان وتركمانستان وارمينيا وكازاخستان والكويت وقطر والبحرين والسعودية.

وبالاجمال السنوي، فان ايران استوردت 24.686 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة تزيد عن 25.846 مليار دولار في العام السابق، مع نمو في القيمة بنسبة 60 % وزيادة في الوزن بنسبة 68 % على أساس سنوي.

وبينما جاءت الإمارات كأكبر مصدر لايران في الفترة المذكورة، حيث انها صدرت ما قيمته 16.5 مليار دولار من البضائع إلى إيران، فقد تلتها تركيا وروسيا والعراق وسلطنة عمان.

وفي حين اشار التقرير الى ان الخطة الرئيسية لإيران في السنوات الماضية تتمثل في زيادة الصادرات غير النفطية الى دول الجوار، لفت الى إلى أن الجمهورية الإسلامية تتشارك في حدود برية أو مائية مع 15 دولة، هي الإمارات والعراق وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان والبحرين والكويت وكازاخستان وعمان وباكستان وقطر وروسيا وتركيا وتركمانستان والسعودية.