بأكثر من 8 مليارات دولار.. النفط تعلن عن صادرات العراق لكانون الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (99) مليونا (286) ألفا و(78) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.27) مليار دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(430) الفا و(596) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(545) الفا و(656) برميلا.

واشارت الى ان "معدل الصادرات اليومية بلغت (3) ملايين و(203) آلاف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (83.246) دولار.

وأشارت الوزارة إلى أنها "من خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري".